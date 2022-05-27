Массовое отравление школьников произошло в Бурятии

Массовое отравление старшеклассников, родителей и учителей произошло в Новоселенгинской школе-интернате Бурятии после совместного чаепития. Как сообщила пресс-служба республиканского главка СК, в больницу с предварительным диагнозом «сальмонеллез» попали 17 детей и 14 взрослых.

Симптомы у них появились после совместного чаепития в честь окончания учебного года. Часть продуктов родители купили в магазинах, а горячие блюда приготовили в столовой школы.

Следователи направили остатки пищи на лабораторные исследования. Сейчас сотрудники ведомства проводят проверку для установления всех обстоятельств происшествия. По результатам мероприятия они примут решение о заведении уголовного дела.