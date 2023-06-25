Происшествия 25 июня 2023, 15:26 Массовое отравление произошло в Екатеринбурге Ura.ru: в Екатеринбурге отравились 60 курсантов юридического института РИА «Новости»

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Десятки курсантов Уральского юридического института в Екатеринбурге заболели гастроэнтеритом. Об этом сообщило издание Ura.ru со ссылкой на экстренные службы.

Всего симптомы заболевания выявили у 60 человек, из них 47 обратились к медикам за помощью. В результате 36 курсантов доставили в городскую клиническую больницу № 40.

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Врачи зафиксировали у всех поступивших гастроэнтерит легкой степени, тяжелых течений болезни не выявили, их жизни ничего не угрожает. Что именно стало причиной массового отравления, не уточняется.

«Тяжелых среди поступивших нет. Врачи оказывают необходимую помощь», — сказал представитель Минздрава по Свердловской области Константин Шестаков.

Пресс-служба региональной прокуратуры сообщила ТАСС, что ведомство начала проверку по факту обращения курсантов за медпомощью.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку соблюдению законодательства по охране здоровья и жизни граждан, в том числе в области организации питания в данном учебном заведении», — отметили в ведомстве.

Ранее массовое отравление произошло в детском лагере в городе Артем Приморского края, в больницы с острым гастроэнтеритом поступили 35 детей и один взрослый человек.