Массовое отравление произошло в детском лагере в Приморье

Массовое отравление произошло в детском лагере «Юность» в Артеме Приморского края, сообщил ТАСС источник в муниципалитете. По данным пресс-службы краевого Минздрава, госпитализировали 35 детей и взрослого.

«Госпитализированы 35 детей в больницы Артема и Владивостока, а также один взрослый — в инфекционную больницу Владивостока. Всем пациентам оказывается медицинская помощь», — уточнили в ведомстве.

Предварительно, у детей острый гастроэнтерит, уточнили в kp.ru.

Состояние пострадавших не вызывает угрозы жизни и остается стабильным. По информации Минздрава Приморского края, на данный момент «отмечаются улучшения состояния пациентов».

Прокуратура Приморья начала проверку по факту происшествия. Прокуроры оценят соблюдение законодательства при организации отдыха детей, в том числе требований санитарно-эпидемиологического законодательства.