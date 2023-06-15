Происшествия 15 июня 2023, 15:18 Дети массово отравились в лагерях под Нижним Новгородом «ЧП Нижний Новгород»: один ребенок умер, многие отравились в детском лагере Telegram

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Дети массово отравились в детских лагерях Нижегородской области, один ребенок умер. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Нижний Новгород и Нижегородская область».

«Массовое отравление детей в детских лагерях Нижегородской области. Один ребенок умер», — сказано в сообщении.

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Сначала стало известно о болезни нескольких детей в лагере «Лазурный» в Выксе. Потом сообщалось, что одному мальчику 13 лет стало плохо в лагере «Золотой песок» рядом с Арзамасом. Уточнялось, что его начало рвать, поднялась температура, появилась другие признаки интоксикации. Подростка два дня не госпитализировали, в итоге он скончался.

Информацию об отравлениях подтвердил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он распорядился создать межведомственную комиссию по факту случившегося, ее возглавил заместитель главы региона Давид Мелик-Гусейнов.

«Дал поручение оперативно принять необходимые меры эпидемиологической безопасности во всех летних оздоровительных детских учреждениях», — написал в своем Telegram-канале Никитин.

По его словам, в учреждениях работают Роспотребнадзор и врачи. Они устанавливают причины отравления детей.