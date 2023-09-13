Происшествия 13 сентября 2023, 19:03 Массовое отравление произошло после обеда в школьной столовой в Кызыле СК возбудил дело после массового отравления в школе Кызыла

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Шесть детей и один взрослый попали в Республиканскую инфекционную больницу после отравления в школе № 18 Кызыла, сообщили в Минздраве Тувы. В обстоятельствах случившегося начали разбираться следователи.

По факту случившегося возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

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По версии следствия, 12 сентября медики получили 14 вызовов о признаках отравления после обеда в школе № 18. Врачи обследовали пострадавших. В итоге четырех детей и одного сотрудника учреждения госпитализировали с признаками острой кишечной инфекции.

Один ученик находился в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести.

В Минздраве уточнили, что 12 сентября в стационар больницы поступили пять детей и один взрослый, еще один ребенок — в среду, 13 сентября.

В рамках расследования сотрудники СК осмотрели место происшествия, изъяли документацию по организации питания в школе, образцы продуктов и питьевой воды — их направят на химическое, микробиологическое и другие виды исследований.

Следователем продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех фактических обстоятельств произошедшего.

«Всего на амбулаторном лечении находится 30 человек, из них двое взрослых», — заключили в Минздраве.