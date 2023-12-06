Происшествия 06 декабря 2023, 01:58 Массовое отравление произошло на стройке главного аэропорта Камчатки Более 40 рабочих отравились в кафе на стройке главного аэропорта Камчатки Unsplash

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Массовое отравление рабочих произошло на строительстве нового терминала главного аэропорта в городе Елизово. В больницу попал 41 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщила прокуратура Камчатского края.

«По предварительной информации госпитализирован 41 человек с признаками пищевого отравления, все они питались в кафе, расположенном на территории строящегося объекта», — уточнили в надзорном ведомстве.

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Городская прокуратура организовала проверку, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. Там сообщили о планах оценить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм при организации питания строителей, а также условия их проживания.

Ранее массовое отравление 16 школьников возрастом от семи до 10 лет произошло в селе Калинино Кировской области. Работу школьной столовой приостановили, детей госпитализировали, региональный СК начал доследственную проверку. По предварительной версии, при приготовлении обеда нарушили технологию. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы, чтобы сделать анализы и выяснить причину отравления.