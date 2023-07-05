Происшествия 05 июля 2023, 14:17 Массовое отравление людей произошло в фитнес-центре Оренбурга

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Несколько человек отравились в фитнес-центре Оренбурга. Об этом сообщил 56orb.ru со ссылкой на данные Минздрава Оренбургской области.

В ведомстве подтвердили, что в больницу обратились пять клиентов фитнес-клуба. В понедельник их доставили на скорой помощи в токсикоцентр. У четырех из них диагностировали острую ингаляционную интоксикацию легкой степени тяжести. Их отпустили домой после консультации. Один из пострадавших находится в стационаре.