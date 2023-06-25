Происшествия 25 июня 2023, 16:53 Массовое отравление хлором произошло в бассейне Техаса ABC News: в Техасе из-за утечки хлора в бассейне пострадали 12 человек Unsplash

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В штате Техас 12 человек отравились из-за утечки хлора в бассейне, их отвезли в больницу. Об этом сообщил телеканал ABC News.

ЧП произошло в городе Хьюстон 24 июня. По предварительной информации, среди пострадавших есть несовершеннолетние. Точное их состояние пока неизвестно.

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Глава городской спасательной службы Самюэль Пенья отметил, что причиной отравления могло стать чрезмерное хлорирование, и призвал жителей города воздержаться от посещения бассейна.

Также спасаель отметил, что у пострадавших проявились свойственные отравлению симптомы: тошнота, головная боль, жжение в грудной клетке и горечь во рту

По его словам, работники приступили к устранению утечки токсичного вещества.

Ранее отравление хлором произошло в городе Иркутской области, в больницу доставили четыре человека. Врачи оценили их состояние как средней тяжести.