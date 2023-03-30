Происшествия 30 марта 2023, 07:58 Массовое отравление детей произошло в Ошской области Киргизии ТАСС: 43 ребенка в Киргизии отравились неизвестным веществом РИА «Новости»

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В Ошской области Киргизии произошло массовое отравление неизвестным веществом. За медицинской помощью обратились более 40 детей, почти половину госпитализировали, сообщили ТАСС в Минздраве республики.

В Кара-Суйском районе врачи приняли 43 ребенка. Их осмотрели и поставили предварительный диагноз «отравление». Большинство отравили лечиться на дому, 18 человек госпитализировали. Врачи не смогли сразу определить, что именно стало причиной отравления. Они взяли у детей пробы на анализ и назначили исследования.

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По информации радиостанции «Sputnik Кыргызстан», школьники могли отравиться духами. Шестиклассник распылил их, и ребята почувствовали себя плохо.

Массовое отравление детей произошло в 2022 году в Якутии. Тогда к врачам в Верхневилюйском районе обратились 14 человек, в том числе один взрослый. Им оказали медицинскую помощь, а правоохранители начали проверку.