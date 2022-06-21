Массовое отравление детей произошло в Якутии

Четырнадцать человек с признаками пищевого отравления обратились за медпомощью Верхневилюйском районе Якутии. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«Предварительно установлено, что в медицинское учреждение обратилось 14 граждан, в том числе 13 несовершеннолетних», — сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры. В нем также указано, что ведомство организовало проверку по этому факту.

Состояние обратившихся к врачам за помощью расценивается как удовлетворительное, им оказали необходимую медицинскую помощь.

В пресс-службе региональной прокуратуры отметили, что в ходе проверки дадут оценку «причинам и условиям, способствовавшим причинению вреда здоровью, соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства, о защите прав потребителей и другим вопросам».

В начале июня 22 жителя Тольятти обратились за медицинской помощью с признаками отравления. Все пациенты поступили в больницу после того, как заказали роллы в одном из местных заведений. Специалисты Роспотребнадзора приступили к санэпидрасследованию. Проверку организовало областное СУ СКР.