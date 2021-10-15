Массовое отравление детей произошло в Дагестане. Мама пострадавшего школьника рассказала подробности

Отравление детей и взрослых произошло в Дагестане. По данным регионального главка СК, в больницу попали семь детей и один взрослый. Сотрудники ведомства начали проверку.

«Предварительно установлено, что 13 и 14 октября 2021 года в Хунзахскую ЦРБ госпитализированы восемь местных жителей, из которых семеро дети с признаками пищевого отравления», — говорится в сообщении ведомства.

Мама одного из отравившихся школьников в беседе с «360» заявила, что сын начал жаловаться на боль в животе утром, когда собирался в школу. Это было несколько дней назад.

«Я его оставила дома. Потом он начал жаловаться, что руки начали болеть. К обеду поднялась температура до 37,5. Я побежала в аптеку, купила лекарства, чтобы снять боль и температуру. Через два дня я вызвала скорую, его увезли в больницу», — поделилась женщина.

По ее словам, врачи взяли у мальчика анализы, поставили капельницу и уколы. Сейчас ребенку стало лучше. Женщина отметила, что сегодня сын впервые за три дня начал есть. Собеседница «360» сказала, что причины отравления ей неизвестны.

«Классная руководительница говорила, что дети болеют, но я не стала уточнять чем, мне просто не до этого было. А сейчас я услышала, что уже много заболевших. В больнице, где сейчас лежит сын, я знаю, что 11 человек. Они вызвали врача-инфекциониста из Махачкалы», — отметила она.

В данный момент следователи проводят проверку для выяснения всех обстоятельств случившегося. По итогам в ведомстве примут решение о заведении уголовного дела.