Происшествия 11 февраля 2023, 16:36 Массовое отключение света и воды произошло в Астрахани Мэрия: на левом берегу Астрахани отключили свет и воду freepik

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В левобережной части Астрахани, где живет большая часть населения города, из-за аварии возникли проблемы и с водоснабжением, и с электричеством. Подачу холодной воды приостановили в связи с временным отключением электроэнергии, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.

Электричество отключили в 13:25 — причину в администрации не озвучили. В результате остановилась работа левобережных очистных сооружений водозабора, на водопроводных сетях в трех районах Астрахани — Кировском, Советском и Ленинском — снизилось давление. Энергоснабжение почти восстановили, однако водоснабжение ряду адресов пока отсутствует.

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«Подача электроэнергии частично возобновлена, левобережные очистные сооружения выходят на штатный режим работы. В ближайшее время подача воды и электроэнергии <…> будет полностью восстановлена», — пообещали в мэрии.

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Население Астрахани составляет 450 тысяч человек, из них 400 тысяч живут именно на левом берегу Волги.