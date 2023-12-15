Происшествия 15 декабря 2023, 10:02 Массовое ДТП в Тверской области привело к девятикилометровым пробкам Shot: на трассе М4 «Дон» из-за аварии образовалась девятикилометровая пробка РИА «Новости»

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Пробка протяженностью девять километров возникла на трассе М4 «Дон». Причиной проблем с движением в сторону Москвы стало массовое ДТП. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Авария произошла в ночь на 15 декабря около города Ефремово в Тульской области. На трассе столкнулись пять автомобилей, в том числе фура. Грузовая машина перекрыла движение, водителям пришлось несколько часов стоять в пробках.

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Ситуация на дороге усугубилась из-за сильной метели и ветра. По данным канала, при ДТП никто не пострадал. На место аварии приехали экстренные службы.

Ранее водитель иномарки врезался на Дмитровском шоссе в Москве в шесть припаркованных автомобилей, в том числе в такси и школьную маршрутку. Одна из протараненных машин вылетела на встречную полосу.

По информации источника «360», водитель находился в нетрезвом состоянии. Виновник ДТП получил ушиб спины, его доставили в больницу. По словам очевидцев, во время аварии мужчина показывал окружающим неприличный жест.