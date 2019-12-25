25 декабря 2019, 11:53
Массовое ДТП в Ленинградской области перекрыло движение
Смертельное ДТП, в котором столкнулись сразу четыре автомобиля, произошло на 110-м километре трассы «Скандинавия» в Ленинградской области, сообщило ИА «Невские новости».
Авария случилась 25 декабря. Известно, что один человек погиб. Автомобили перекрыли проезжую часть в одну сторону, из-за чего на трассе пришлось организовать реверсивное движение. Об этом сообщил представитель компании ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Причина трагедии неизвестна. На месте работают сотрудники полиции.