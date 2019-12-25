Массовое ДТП в Ленинградской области перекрыло движение

Авария случилась 25 декабря. Известно, что один человек погиб. Автомобили перекрыли проезжую часть в одну сторону, из-за чего на трассе пришлось организовать реверсивное движение. Об этом сообщил представитель компании ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Причина трагедии неизвестна. На месте работают сотрудники полиции.