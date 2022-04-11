Массовое ДТП, в котором пострадал младенец, произошло в Новосибирске

ДТП с участием нескольких иномарок произошло в Октябрьском районе Новосибирска. В результате случившегося пострадали 30-летняя женщина и маленький ребенок. Об этом написал «Царьград».

Как рассказали в отделении пропаганды городской Госавтоинспекции, водитель Kia Rio около дома № 9/2 на улице Военной столкнулся с Daewoo Matiz и Kia Optima. В этот момент водитель Daewoo Matiz стоял на запрещающий сигнал светофора в попутном направлении. Из-за удара он столкнулся с Kia Optima и Volkswagen Tiguan.

Пострадавшую женщину из Daewoo Matiz доставили в больницу с травмой позвоночника, а младенца — с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Точные обстоятельства случившегося выясняются.