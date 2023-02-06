Происшествия 06 февраля 2023, 15:19 Массовое ДТП в Челябинской области спровоцировало огромную пробку

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Накануне вечером, 5 февраля, на трассе М-5 в Челябинской области произошло массовое ДТП. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.

Авария произошла на территории Ашинского района. Столкнулись три грузовика и одна легковушка, все двигались в попутном направлении. ДТП произошло из-за того, что одна из грузовых машин не соблюдала дистанцию.

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Массовая авария стала причиной огромной пробки. Сотрудники ГИБДД организовали на участке реверсивное движение.

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