21 февраля 2023, 16:38
Массовое ДТП унесло жизнь человека в Новокузнецке
Серьезное ДТП произошло в Новокузнецке на улице Новороссийской. Там столкнулись три автомобиля. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на предварительные данные ГИБДД.
Авария случилась утром 20 февраля около 10 утра. Водитель ВАЗ-211440 выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mazda Demio и Mitsubishi Outlander.
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В результате пассажир отечественной легковушки погиб на месте происшествия. Также водитель и другой пассажир ВАЗ, а также пассажир Mitsubishi получили травмы.
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На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.
ДТП
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