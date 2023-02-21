Происшествия 21 февраля 2023, 16:38 Массовое ДТП унесло жизнь человека в Новокузнецке

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Серьезное ДТП произошло в Новокузнецке на улице Новороссийской. Там столкнулись три автомобиля. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на предварительные данные ГИБДД.

Авария случилась утром 20 февраля около 10 утра. Водитель ВАЗ-211440 выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mazda Demio и Mitsubishi Outlander.

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В результате пассажир отечественной легковушки погиб на месте происшествия. Также водитель и другой пассажир ВАЗ, а также пассажир Mitsubishi получили травмы.

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На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.