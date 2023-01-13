Происшествия 13 января 2023, 13:39 Массовое ДТП собрало 8 машин на трассе в Челябинской области

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На скользкой трассе в Челябинской области столкнулись восемь автомобилей. Об этом сообщило ИА Nation news со ссылкой на пресс-службу регионального ГИБДД.

Авария случилась на 29 километре автодороги М-5 «Урал». Большегруз с прицепом занесло, в итоге он столкнулся с двумя легковушками, которые ехали навстречу. А после, пытаясь экстренно затормозить, к ДТП присоединились еще пять машин.

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По предварительным данным, пострадал только водитель большегруза, его госпитализировали. На участке трассы, где произошла авария, организовали реверсивное движение.

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