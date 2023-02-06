Происшествия 06 февраля 2023, 15:22 Массовое ДТП случилось во Владимирской области

Читать 360tv в

Во Владимирской области произошла авария с участием четырех машин. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МВД.

Реклама

ДТП случилось на трассе Владимир — Муром — Арзамас. 18-летний водитель Chevrolet выехал на встречную полосу, где врезался в Nissan и Lada. В результате столкновения Nissan вписался в другую иномарку Kia. 22-летняя девушка, управлявшая отечественным авто, получила травмы. Она попала в больницу.