Происшествия 11 мая 2023, 17:54 Массовое ДТП случилось в Сочи

Читать 360tv в

В Сочи водитель BMW попытался скрыться от правоохранителей и устроил массовое ДТП. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное ГИБДД.

Накануне в микрорайоне Макаренко сотрудник полиции потребовал от автомобилиста остановиться, однако тот проигнорировал это требование и решил уехать. Началась погоня, в ходе которой нарушитель повредил четыре авто, после чего вписался в столб линии электропередач. Оказалось, что у мужчины не было водительских прав. В его отношении составлены административные протоколы.