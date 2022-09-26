Массовое ДТП случилось в Челябинской области | 360°

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Массовое ДТП случилось в Челябинской области

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В Челябинской области произошла авария с участием четырех грузовых машин. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное ГИБДД.

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ДТП случилось под Юрюзанью на 1652-м километре трассы М5. Водитель MAN в условиях дождя не справился с управлением и допустил занос прицепа на встречку. В результате он столкнулся с другим тяжелогрузом Volvo, который вписался с попутным авто, а то - с третьей машиной Volvo. Жертвой аварии стал водитель одного из тяжелогрузов.

Челябинская область

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