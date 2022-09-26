Массовое ДТП случилось в Челябинской области | 360°

Происшествия 26 сентября 2022, 16:24 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Массовое ДТП случилось в Челябинской области

Читать 360tv в

В Челябинской области произошла авария с участием четырех грузовых машин. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное ГИБДД.

Реклама

ДТП случилось под Юрюзанью на 1652-м километре трассы М5. Водитель MAN в условиях дождя не справился с управлением и допустил занос прицепа на встречку. В результате он столкнулся с другим тяжелогрузом Volvo, который вписался с попутным авто, а то - с третьей машиной Volvo. Жертвой аварии стал водитель одного из тяжелогрузов.

0 0 0 0 0 0