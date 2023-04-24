Происшествия 24 апреля 2023, 15:56 Массовое ДТП случилось по вине пьяного водителя в Самаре

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ДТП с участием нескольких машин произошло накануне в Промышленном районе Самары. Об этом рассказал «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

Пьяный мужчина без водительского удостоверения за рулем Volkswagen Polo въехал в стоящую на светофоре LADA. От удара отечественный автомобиль отлетел на стоящий Suzuki Jimny, а тот в — Honda Civic.

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Две пассажирки LADA, 55 и 63 лет, получили травмы. В настоящий момент правоохранители выясняют все подробности дорожного инцидента.