24 апреля 2023, 15:56
Массовое ДТП случилось по вине пьяного водителя в Самаре
ДТП с участием нескольких машин произошло накануне в Промышленном районе Самары. Об этом рассказал «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.
Пьяный мужчина без водительского удостоверения за рулем Volkswagen Polo въехал в стоящую на светофоре LADA. От удара отечественный автомобиль отлетел на стоящий Suzuki Jimny, а тот в — Honda Civic.
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Две пассажирки LADA, 55 и 63 лет, получили травмы. В настоящий момент правоохранители выясняют все подробности дорожного инцидента.
ДТП
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