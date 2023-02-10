10 февраля 2023, 14:50
Массовое ДТП случилось на проспекте Юрия Гагарина в Санкт-Петербурге
Массовое ДТП на проспекте Юрия Гагарина мог спровоцировать водитель автобуса
В Петербурге на проспекте Юрия Гагарина автобус протаранил четыре припаркованных автомобиля. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Домтрансавто.
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Предположительно, водитель автобуса № 225 не соблюдал боковой интервал. Из-за этого он въехал в четыре припаркованных иномарки. В аварии никто не пострадал.
ДТП
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