Происшествия 10 февраля 2023, 14:50 Массовое ДТП случилось на проспекте Юрия Гагарина в Санкт-Петербурге Массовое ДТП на проспекте Юрия Гагарина мог спровоцировать водитель автобуса

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В Петербурге на проспекте Юрия Гагарина автобус протаранил четыре припаркованных автомобиля. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Домтрансавто.

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Предположительно, водитель автобуса № 225 не соблюдал боковой интервал. Из-за этого он въехал в четыре припаркованных иномарки. В аварии никто не пострадал.