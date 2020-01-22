22 января 2020, 15:11
Массовое ДТП случилось из-за метели на трассе Магнитогорск — Челябинск
Массовая авария случилась на автодороге Магнитогорск — Челябинск недалеко от поселка Озерный в Челябинской области. Причиной стала сильная метель. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
«Очень много машин там в куче. Аккуратнее», — отметил в социальной сети Евгений Бушуев. «Там сейчас больше 30 машин, фуры и так далее», — уточнила Евгения Терехова.
Интернет-пользователи посоветовали водителям воздержаться от поездки по «челябинской трассе».
Пресс-служба ГИБДД по Магнитогорску не прокомментировала информацию о происшествии.
Пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области пояснила, что данные о масштабах аварии не соответствуют реальному положению дел.
«ДТП на данном участке трассы действительно было, но о тридцати машинах речи не идет. На данный момент автомобили эвакуированы, затора нет. Все дороги области находятся в проезжем состоянии», — заметили в пресс-службе.