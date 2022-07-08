Массовое ДТП с участием автобуса произошло в Сочи

Массовое ДТП произошло в Сочи. Там автобус столкнулся с тремя легковыми автомобилями. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-канал «ЧП Сочи».

Автобус двигался с места ремонта. В какой-то момент водитель заметил автомобиль, который выехал со второстепенной дороги. Чтобы уйти от столкновения, мужчина за рулем автобуса выехал на встречную полосу, где столкнулся с тремя легковушками.

В результате пять человек, среди которых ребенок, получили травмы. Их доставили в медицинское учреждение.