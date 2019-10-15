Массовое ДТП с участием цементовоза произошло в Калуге. 4 человека погибли

Две легковушки и цементовоз столкнулись утром 15 октября на окраине Калуги. Жертвами аварии стали четыре человека.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД по региону, смертельное столкновение произошло в районе 09:00 на подъезде к Калуге от трассы М-3 «Украина».

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«По предварительным данным, водитель автомашины MAN (цементовоз), двигаясь в сторону М-3 „Украина“, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с двумя автомобилями», — приводит агентство текст сообщения ведомства.

Выехавший на встречку грузовик протаранил «ВАЗ 2121» и Nissan. Четыре человека погибли. Точных данных о пострадавших пока нет. В полиции сообщили, что информация по поводу получивших ранения людей уточняется. На месте ДТП сейчас работают полицейские, врачи и спасатели.

Выезд из Калуги в этом районе затруднен. Точной информации о причинах произошедшего пока также нет.