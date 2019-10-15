Массовое ДТП с участием цементовоза произошло в Калуге. 4 человека погибли
Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД по региону, смертельное столкновение произошло в районе 09:00 на подъезде к Калуге от трассы М-3 «Украина».
Первые видео с места смертельной аварии под КалугойПодробнее
«По предварительным данным, водитель автомашины MAN (цементовоз), двигаясь в сторону М-3 „Украина“, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с двумя автомобилями», — приводит агентство текст сообщения ведомства.
Выехавший на встречку грузовик протаранил «ВАЗ 2121» и Nissan. Четыре человека погибли. Точных данных о пострадавших пока нет. В полиции сообщили, что информация по поводу получивших ранения людей уточняется. На месте ДТП сейчас работают полицейские, врачи и спасатели.
Выезд из Калуги в этом районе затруднен. Точной информации о причинах произошедшего пока также нет.