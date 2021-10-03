03 октября 2021, 00:38
Массовое ДТП с участием шести машин произошло на юге Москвы
ДТП с участием шести машин произошло в ночь на 3 октября на юге столицы, сообщил «360» источник.
Все произошло на пересечении улицы Кошкина и Каширского шоссе. Известно, что при происшествии никто не пострадал.
Все обстоятельства и детали ДТП сейчас выясняются.
Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса произошло в Хабаровском крае. По предварительным данным, пострадали 12 человек. Всех пострадавших увезли в ЦРБ села Троицкое. Информация об их состоянии уточняется.
Известно, что на момент происшествия в автобусе находилось 30 человек. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и автобус съехал в кювет. После этого он перевернулся.