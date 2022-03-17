Массовое ДТП с участием минивэна произошло в Новосибирске

Массовое ДТП произошло в Новосибирске. Минивэн повредил четыре машины. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на соцсети.

Водитель минивэна выехал на встречную полосу, в результате чего и произошло столкновение. По словам очевидцев, из-за аварии затруднилось движение на этом участке дороги.

По данным отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирску, никто не пострадал.

Ранее в Саратовской области возле села Быков Отрог произошла крупная авария. Сразу 13 автомобилистов стали участниками ДТП.