17 марта 2022, 15:09
Массовое ДТП с участием минивэна произошло в Новосибирске
Массовое ДТП произошло в Новосибирске. Минивэн повредил четыре машины. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на соцсети.
Водитель минивэна выехал на встречную полосу, в результате чего и произошло столкновение. По словам очевидцев, из-за аварии затруднилось движение на этом участке дороги.
По данным отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирску, никто не пострадал.
Ранее в Саратовской области возле села Быков Отрог произошла крупная авария. Сразу 13 автомобилистов стали участниками ДТП.