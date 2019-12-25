Массовое ДТП с участием маршрутки произошло в Уфе

Машины столкнулись около 10 часов утра во вторник. Недалеко от аграрного университета автомобиль «Нива», за рулем которого находился 41-летний местный житель, столкнулся с маршруткой. От удара «Ниву» отбросило сначала на припаркованной Mitsubishi ASX, а затем на Renault Logan.

В момент столкновения в маршрутке находились десять пассажиров. Никто из них не пострадал За помощью к медикам обратился водитель Mitsubishi.

Полиция разбирается в причинах ДТП.