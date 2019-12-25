25 декабря 2019, 11:16
Массовое ДТП с участием маршрутки произошло в Уфе
ДТП, в котором столкнулись сразу четыре автомобиля, произошло в Уфе. Одним из участников аварии стал маршрутный автобус, сообщил сайт ToDay News Ufa.
Машины столкнулись около 10 часов утра во вторник. Недалеко от аграрного университета автомобиль «Нива», за рулем которого находился 41-летний местный житель, столкнулся с маршруткой. От удара «Ниву» отбросило сначала на припаркованной Mitsubishi ASX, а затем на Renault Logan.
В момент столкновения в маршрутке находились десять пассажиров. Никто из них не пострадал За помощью к медикам обратился водитель Mitsubishi.
Полиция разбирается в причинах ДТП.