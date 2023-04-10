Происшествия 10 апреля 2023, 19:04 Массовое ДТП с участием маршрутки произошло в Новосибирске

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Столкновение сразу трех легковых автомобилей и маршрутного такси произошло в Новосибирске. Об этом сообщил «Царьград».

По предварительным данным, водитель за рулем иномарки выехал на встречную полосу и врезался сразу в две легковушки. После столкновения машина въехала в маршрутку, в момент аварии в общественном транспорте находился один пассажир.

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Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал, из-за транспортного происшествия на дороге образовалась пробка.