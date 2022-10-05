«Мегаполис»: массовое ДТП с участием лося произошло в Санкт-Петербурге | 360°

Все новости

Эксклюзив

05 октября 2022, 18:10

Названо событие, которое может изменить обстановку на Запорожской АЭС

Спецоперация

05 октября 2022, 18:09

Таможенная граница ЛНР с Россией стала административной

Реклама

Мир

05 октября 2022, 18:01

Страны ОПЕК+ проголосовали за сокращение добычи нефти

Здоровье

05 октября 2022, 17:55

Названа опасность вяжущей хурмы

Подмосковье

05 октября 2022, 17:52

Председатель Мособлдумы и глава Балашихи осмотрели новые детские сады округа

Важное

05 октября 2022, 17:52

Губернатор Подмосковья рассказал обо всех мерах поддержки мобилизованных и их семей

Подмосковье

05 октября 2022, 17:51

Около 700 деревьев высадили в Луховицах для яблоневого сада «Богатырский»

Подмосковье

05 октября 2022, 17:48

Военные врачи в Балашихе спасли раненного в сердце бойца

Эксклюзив

05 октября 2022, 17:44

Подросток умер на каратэ в Башкирии. Причиной стала скрытая болезнь

Происшествия

05 октября 2022, 17:52

«Мегаполис»: массовое ДТП с участием лося произошло в Санкт-Петербурге

Читать 360tv в

Легковой автомобиль сбил лося и устроил массовое ДТП на трассе «Кола» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило издание «Мегаполис» со ссылкой на очевидца.

По данным ИА «Невские новости», после столкновения с животным Toyota Land Cruiser врезалась в легковушку и машину ДПС. Животное погибло. Водитель и пассажирка одного из автомобилей получили травмы.

Реклама

На место аварии приехали полицейские, спасатели и врачи. Этот участок трассы временно перекрыли.

Реклама

Санкт-Петербург

ДТП

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама