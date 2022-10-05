«Мегаполис»: массовое ДТП с участием лося произошло в Санкт-Петербурге | 360°

Происшествия 05 октября 2022, 17:52 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber «Мегаполис»: массовое ДТП с участием лося произошло в Санкт-Петербурге

Читать 360tv в

Легковой автомобиль сбил лося и устроил массовое ДТП на трассе «Кола» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило издание «Мегаполис» со ссылкой на очевидца.

По данным ИА «Невские новости», после столкновения с животным Toyota Land Cruiser врезалась в легковушку и машину ДПС. Животное погибло. Водитель и пассажирка одного из автомобилей получили травмы.

Реклама

На место аварии приехали полицейские, спасатели и врачи. Этот участок трассы временно перекрыли.

Реклама

0 0 0 0 0 0