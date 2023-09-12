Происшествия 12 сентября 2023, 16:43 Массовое ДТП с участием КамАЗа произошло в Челябинской области

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На трассе в Челябинской области произошла авария с участие трех машин: двух внедорожников и КамАЗа. Об Этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службе ГИБДД по региону.

Авария произошла на трассе Бирск — Тастуба — Сатка. По предварительной информации, водитель Niva Travel из-за тумана не увидел КамАЗ и врезался в него, а следом получил удар от идущей сзади Chevrolet Niva. Женщина, сидевшая в средней машине получила различные травмы, ее госпитализировали.

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