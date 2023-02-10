Происшествия 10 февраля 2023, 18:57 Массовое ДТП с участием грузовиков произошло на трассе «Сортавала»

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Столкновение пяти легковых автомобилей и трех грузовых машин произошло на федеральной трассе «Сортавала» в Ленинградской области. Об этом сообщил сайт «Патрульный Петербурга».

По предварительным данным, сразу восемь автомобилей не смогли поделить дорогу для проезда и столкнулись. В результате аварии никто не пострадал.

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В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины ДТП.

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