10 февраля 2023, 18:57
Массовое ДТП с участием грузовиков произошло на трассе «Сортавала»
Столкновение пяти легковых автомобилей и трех грузовых машин произошло на федеральной трассе «Сортавала» в Ленинградской области. Об этом сообщил сайт «Патрульный Петербурга».
По предварительным данным, сразу восемь автомобилей не смогли поделить дорогу для проезда и столкнулись. В результате аварии никто не пострадал.
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В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины ДТП.
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Ленинградская область
ДТП
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