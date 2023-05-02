Происшествия 02 мая 2023, 15:49 Массовое ДТП с участием грузовика и двух иномарок произошло в Татарстане

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Авария произошла на трассе Чистополь-Нижнекамск в Татарстане. Там столкнулись грузовик и две иномарки. Об этом сообщил inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции муниципалитета.

ДТП случилось 1 мая на 87 километре трассы в Нижнекамском районе. Водитель грузовика Scania не рассчитал безопасную скорость и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Hyundai Solaris. Второй автомобиль от удара отлетел в Toyota Corolla.

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В результате водитель второй иномарки получил закрытую черепно-мозговую травму. Его доставили в больницу.