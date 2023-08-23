Происшествия 23 августа 2023, 19:01 Массовое ДТП с участием фуры произошло в Челябинской области

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Серьезное ДТП произошло на трассе М-5 в Челябинской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

Водитель ВАЗ-2115 не уступил дорогу грузовому автомобилю Mercedes на нерегулируемом перекрестке, из-за чего произошло столкновение. После этого легковушка врезалась в Lada Largus и Lada Kalina, которые стояли на перекрестке. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

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На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.