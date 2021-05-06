Массовое ДТП с участием фуры произошло под Волгоградом

Фура столкнулась с тремя легковыми автомобилями на трассе в Волгоградской области. В результате аварии трое взрослых и двое детей пострадали.

Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ГУМВД по региону, ЧП произошло в ночь на 6 мая на трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский. В 01:23 на 144-м километре в Суровикинском районе грузовик Volvo FH-TRUCK на светофоре столкнулся с тремя иномарками: Kia, Volkswagen, Mitsubishi.

За рулем фуры, по данным ИА «Городские вести. Волгоград», находился 45-летний водитель. В какой-то момент он потерял управление.

Источник фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В результате аварии пострадали водитель и двое девятилетних девочек из Mitsubishi ASX 1.6, 55-летняя пассажирка Volkswagen Polo и 60-летняя женщина из Кia JD Сeed.

Взрослые и один ребенок получили травмы средней степени тяжести. Еще одна девочка получила более серьезные травмы. Ее госпитализировали в больницу № 7 Волгограда.