25 декабря 2019, 12:20
Массовое ДТП с участием двух фур случилось в Иркутской области
Авария с участием пяти автомобилей, в том числе двух грузовиков, произошло в Иркутской области на трассе «Байкал». Об этом сообщило ИА Nation News.
ДТП произошло недалеко от города Байкальск 25 декабря. Известно, что столкнулись пять автомобилей: три легковушки и два большегруза. О пострадавших информации не поступало. На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить. Ограничения движения в месте ДТП не наблюдаются.