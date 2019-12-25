Массовое ДТП с участием двух фур случилось в Иркутской области

ДТП произошло недалеко от города Байкальск 25 декабря. Известно, что столкнулись пять автомобилей: три легковушки и два большегруза. О пострадавших информации не поступало. На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить. Ограничения движения в месте ДТП не наблюдаются.