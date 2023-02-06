Происшествия 06 февраля 2023, 17:40 Массовое ДТП с участием более 30 автомобилей произошло в Ставропольском крае

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Массовое ДТП произошло в Ставропольском крае на трассе от Минвод к Железноводску. Там столкнулись порядка 30 автомобилей. Об этом сообщил NewsTracker со ссылкой на сообщения очевидцев в социальных сетях.

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Дороги в регионе 6 февраля покрылись гололедом из-за высокой влажности и осадков. Сложная ситуация на трассе привела к столкновению свыше 30 автомобилей. Официального комментария от регионального ГИБДД пока не поступало.