Массовое ДТП с участием автобуса произошло в Екатеринбурге

В Екатеринбурге произошло массовое ДТП. Там столкнулись пассажирский автобус, «Газель» и несколько легковушек. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Екатеринбурга.

Ситуация произошла сегодня, 11 марта, на улице Вонсовского. Автобус НЕФАЗ двигался по 43 маршруту. В результате ДТП на дороге образовалась большая пробка.

«Звонок о происшествии поступил по телефону 112. Пострадавших нет, поэтому участники ДТП разъехались с места событий сами, они прибудут в инспекцию для оформления ДТП», — рассказали в ведомстве.