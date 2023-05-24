Происшествия 24 мая 2023, 18:31 Массовое ДТП с участием восьми машин произошло в Казани

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В Казани в одном из дворов на улице Адоратского 19-летний водитель на Audi устроил массовое ДТП. Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на очевидцев.

Друзья решили отпраздновать последний звонок необычным способом. Один молодой человек стащил ключи от машины матери и дал их другу, который и сел за руль. Проезжая по городу, товарищи увидели дорожных инспекторов, испугались и свернули во двор. Там, не рассчитав габариты машины, водитель повредил семь припаркованных авто: три Volkswagen, два Chevrolet, Lada и Exeed. По факту ДТП начали проверку.

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