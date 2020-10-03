Массовое ДТП с участием 4 легковушек произошло на Киевском шоссе. Один человек погиб

Водитель легковушки ВАЗ выехал на встречку на 77-м километре Киевского шоссе в Подмосковье, в районе Наро-Фоминска. Он «собрал» три иномарки: Skoda, Toyota и Chevrolet. Один человек погиб, два получили ранения. Об этом «360» рассказали в МВД Московской области.

Дежурный сообщил, что ДТП произошло 3 октября, в районе 11 часов. Последствия аварии попали на видео. На кадрах видно, что машины сильно разбиты. Один из автомобилей оказался на обочине трассы. Информации о точной причине аварии и состоянии пострадавших пока нет.