Происшествия 26 января 2023, 20:59 Массовое ДТП с участием 16 машин произошло в Подмосковье ГУ МВД по Московской области: на трассе М-11 произошло ДТП с участием 16 машин

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На трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, столкнулись 16 автомобилей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

«ДТП произошло на 57-м километре дороги М-11 „Нева“ (Солнечногорск). По предварительной информации, произошло столкновение 16 автомашин», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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По данным ГУ МВД по региону, пострадавших в аварии нет. На месте происшествия работает полиция, ведутся действия по установлению причин аварии.

В социальной сети распространились ролики невольных участников — из-за аварии перекрыли две полосы трассы, образовалась пробка. Очевидцы утверждают, что ДТП произошло из-за гололеда — дорога очень скользкая.

По данным дептранса Москвы, произошло пять аварий с участием 16 автомобилей. Движение затруднено в обе стороны, на месте работают оперативные службы.