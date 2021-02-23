Массовое ДТП с участием 11 машин произошло на трассе в Башкирии. Видео

На трассе в Башкирии во вторник столкнулись 11 машин, из них четыре большегруза. По данным пресс-службы местной ГИБДД, никто серьезно не пострадал. Проезжающие мимо водители смогли заснять массовое ДТП.

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На кадрах видно, что как минимум машин 10 врезались друг в друга. Видимо, первая не справилась с управлением, а остальные не успели затормозить. Сегодня в регионе наблюдается сильная метель и гололед. Цепочка столкнувшихся машин прерывается несколько раз. По предварительным данным, всего столкнулось 11 машин.

Тем не менее в пресс-службе ГИБДД Башкирии сообщили, что столкнулось два-три автомобиля. Вероятно, в ведомстве пока не обновили информацию.

«В Аургазинском районе зарегистрированы серии ДТП на протяжении одного километра. Авария произошла на 80 километре автодороги Уфа — Оренбург около 16:00. По предварительным данным, на протяжении одного километра произошло шесть ДТП с участием двух-трех автомобилей», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что автомобили получили механические повреждения. За медицинской помощью пока никто не обратился. На месте происшествия работает полиция.

Сотрудники ГИБДД напомнили водителям, что необходимо держать дистанцию и боковой интервал между автомобилями, а также быть аккуратнее при совершении маневров на дороге в непогоду. Чтобы иметь возможность предотвратить ДТП, нужно снижать скорость до минимума.