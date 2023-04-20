Происшествия 20 апреля 2023, 17:04 Массовое ДТП с участием 10 машин произошло в Краснодаре

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Столкновение сразу 10 легковых автомобилей произошло на улице Круговой в Краснодаре. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции региона.

По предварительным данным, 16-летний подросток за рулем иномарки не справился с управлением. Машину занесло, после чего она врезалась сразу в девять автомобилей.

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Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал, родителей виновника ДТП привлекут к ответственности за незаконную передачу машины.