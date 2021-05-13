Массовое ДТП с шестью машинами в Волгограде обернулось гибелью двух человек

В ночь на четверг в Волгограде шесть машин врезались по очереди друг в друга. На месте погибли два человека.

Как сообщил сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на информацию регионального ГУ МВД, около половины второго ночи Audi A4 под управлением 23-летнего водителя въехала в стоявший автобус ПАЗ. От удара ее корпус был смят до середины салона.

У водителя и сидевшего впереди 21-летнего пассажира шансов выжить не было. Удар отбросил автобус на впереди стоящую машину, а затем еще четыре машины въехали друг в друга.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства аварии.