02 декабря 2021, 18:33
Массовое ДТП с шестью автомобилями произошло в Новосибирске
Массовая авария с участием шести машин произошла в Новосибирске. Один человек пострадал. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на очевидцев.
Столкнулись шесть легковых автомобилей. В результате на этом участке образовалась огромная пробка.
В группе пропаганды региональной ГИБДД Новосибирска уточнили, что пострадал один из водителей. Его забрали в больницу.
Правоохранители выясняют подробности и обстоятельства произошедшего.