facebook_pixel
    02 декабря 2021, 18:33

    Массовое ДТП с шестью автомобилями произошло в Новосибирске

    Дарья Морозова

    Массовая авария с участием шести машин произошла в Новосибирске. Один человек пострадал. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на очевидцев.

    Столкнулись шесть легковых автомобилей. В результате на этом участке образовалась огромная пробка.

    В группе пропаганды региональной ГИБДД Новосибирска уточнили, что пострадал один из водителей. Его забрали в больницу.

    Правоохранители выясняют подробности и обстоятельства произошедшего.