Массовое ДТП с шестью автомобилями произошло в Новосибирске

Массовая авария с участием шести машин произошла в Новосибирске. Один человек пострадал. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на очевидцев.

Столкнулись шесть легковых автомобилей. В результате на этом участке образовалась огромная пробка.

В группе пропаганды региональной ГИБДД Новосибирска уточнили, что пострадал один из водителей. Его забрали в больницу.

Правоохранители выясняют подробности и обстоятельства произошедшего.