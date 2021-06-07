Массовое ДТП с семью автомобилями произошло на Кутузовском проспекте в Москве

Сразу семь автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве. Одним из участников аварии стало такси. Травмы получила находившаяся внутри пассажирка.

О ЧП сообщили в Госавтоинспекции. Автомобили столкнулись у дома №18 в 13:47 по направлению движения в область. На место прибыли сотрудники скорой помощи. Они осмотрели пострадавшую женщину. В ведомстве не уточнили характер травм и состояние пострадавшей.

Видео с места ДТП опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

На кадрах можно видеть, что участниками аварии, помимо такси, стали два грузовика. Один из них получил серьезные повреждения.

Из-за ДТП движение по Кутузовскому проспекту было ограничено по двум полосам из пяти. В районе происшествия быстро образовался затор из автомобилей.

По данным столичного департамента транспорта, машины столкнулись в среднем ряду. Пробка растянулась на 1,2 километра.