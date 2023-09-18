Эксклюзив 18 сентября 2023, 17:53 Массовое ДТП с перевернувшимся автомобилем произошло на юго-западе Москвы Источник «360»: в Северном Бутове во время массового ДТП перевернулась машина Фото: freepik.com

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В Юго-Западном округе Москвы произошла крупная авария с участием нескольких машин. Как сообщил источник «360», один из автомобилей перевернулся.

По его данным, в Северном Бутове на улице Поляны столкнулись семь автомобилей. Одна из машин перевернулась. На место массового ДТП выехали несколько бригад скорой помощи.

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Источник «360» уточнил, что в аварии есть пострадавшие, а также в автомобилях заблокированы люди. Другие подробности выясняются. Все причины и обстоятельства аварии установят правоохранители.

Водителей предупредили, что в сторону улицы Бартеневской перекрыли две полосы.

UPD: собеседник «360» уточнил, что в дорожно-транспортном происшествии пострадала женщина. Прибывшие на место медики осмотрели ее и отпустили домой. Всем участникам массовой аварии оказали допсихологическую помощь. В пресс-службе МВД России уточнили, что в аварию попали пять машин.

Ранее Госавтоинспекция Москвы зафиксировала 176 аварий за прошлую неделю. В них погибли три человека, а 194 человека получили ранения различной степени тяжести.