Эксклюзив 16 августа 2023, 06:39 Массовое ДТП с грузовиком, такси и легковушками случилось в Сокольниках Грузовик столкнулся с тремя авто в Сокольниках Москвы, пострадали три человека РИА «Новости»

Читать 360tv в

Утром 16 августа в Сокольниках Восточного административного округа Москвы случилось массовое ДТП с участием четырех машин, в том числе грузовика и такси. Источник «360» сообщил, что пострадали три человека.

Авария произошла около шести часов утра на улице Стромынка. Столкнулись КамАЗ, такси Kia Rio, Chevrolet Cruze и Volkswagen Polo. Спасатели выехали на место, чтобы помочь пострадавшим. Трех человек передали медикам.

Реклама

На Ломоносовском проспекте вечером 15 августа посреди дороги загорелся грузовик. К месту происшествия выехали экипаж ГИБДД и отряд пожарной службы. Дептранс Москвы сообщил, что проезд в сторону Мичуринского проспекта временно перекрывали. Причину возгорания установят специалисты.