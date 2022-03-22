Массовое ДТП с грузовиком произошло в Новосибирске

Грузовик и две легковые машины столкнулись в Новосибирске. Об этом сообщило издание НГС.

По данным телеканала «Царьград», легковушки получили серьезные повреждения. По словам очевидца, на проезжей части лежали их обломки.

В ГИБДД уточнили, что во время аварии никто не пострадал.

Ранее 67-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения управлял машиной скорой помощи в Сладковском районе Тюменской области. Его задержали местные сотрудники управления ГИБДД.