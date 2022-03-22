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    22 марта 2022, 16:42

    Массовое ДТП с грузовиком произошло в Новосибирске

    Дарья Морозова

    Грузовик и две легковые машины столкнулись в Новосибирске. Об этом сообщило издание НГС.

    По данным телеканала «Царьград», легковушки получили серьезные повреждения. По словам очевидца, на проезжей части лежали их обломки.

    В ГИБДД уточнили, что во время аварии никто не пострадал.

    Ранее 67-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения управлял машиной скорой помощи в Сладковском районе Тюменской области. Его задержали местные сотрудники управления ГИБДД.